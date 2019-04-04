«المحامين» تُصعد موقفها وتوقف قيد ضباط الشرطة

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اعتداء

المحامين

قررت نقابة المحامين، تصعيد موقفها إزاء اعتداء ضابط شرطة على محامية بالشرقية وإحداث إصابات بالغة بها، داعية إلى جمعية عمومية طارئة، ووقف كل قيود ضباط الشرطة من النقابة.

وأعلن محمد منطاوي عضو الشباب بمجلس نقابة المحامين، أن مجلس النقابة العامة اتخذ عدة قرارت مهمة في اجتماعهم اليوم الخميس 4 أبريل.

وسرد "منطاوي" قرارات مجلس النقابة عبر حسابه على "فيسبوك"، والتي جاءت كالتالي:

1- الدعوة لجمعية عمومية طارئة .

2- إعداد مذكرة ورفعها للسيد رئيس الجمهورية .

3- وقف كل قيود الضباط من النقابة .

4- مطالبة النائب العام بإصدار توجيهاته بسرعة ضبط الضابط المتهم .

5- مطالبة وزير الداخلية بتسليم الضابط للنيابة العامة .

6- التواصل مع مجلس النواب وعرض الأمر عليهم لإتخاذ اللازم.

وكانت المحامية "آية عبد الرحمن عبد المنعم" المقيدة بالجدول العام برقم قيد 608309 بمركز أبو كبير، تعرضت لاعتداء من أحد ضباط القوة الأمنية، خلال حملة مشتركة للرقابة الإدارية والأموال العامة بعد مداهمة منزل أحد أقاربها، وحينما طلبت إظهار أمر النيابة بالقبض على عمها، قام أحد قوات الأمن بالتعدي عليها بسلاح آلي محدثًا بها إصابات بالغة في الوجه وارتجاج في المخ.



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