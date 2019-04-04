"الوزير": تحسين الخدمة بالسكك الحديدية بأسعار مقبولة

04 أبريل 2019 - 04:41 م

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يتم العمل حاليًا على تحسين الخدمة بالسكك الحديدية بأسعار مقبولة للمواطنين.

وأكد "الوزير"، خلال تفقده لورشة عمرات عربات الركاب للقطارات بكوم أبو راضي، مركز الواسطى، أنه مع تحسين الخدمة بالمرفق من المتوقع زيادة أعداد الركاب، كما يتم العمل حاليًا على صيانة وإصلاح السكك الحديدية، من أجل تقليل زمن التقاطر بين القطارات، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة عدد العربات والقطارات.

وشّدد المهندس كامل الوزير، على فنيي وعمال ورش كوم أبوراضي لإصلاح القطارات ببني سويف، بضرورة أن تخرج العربات بالمستوى المطلوب وأحدث مما كانت عليه، قائلًا: "عاوز العربيات تطلع من تحت أيديكم أحسن من الجديدة".



