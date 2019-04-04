خصوبة الرجال في النازل.. بسبب هواء المنازل

04 أبريل 2019 - 04:23 م

تفيد الكثير من الأبحاث العلمية الحديثة عن نقص كبير في خصوبة الرجال بشكل عام علي مستوي العالم، وتؤكد الفحوصات والإختبارات علي ذلك في صورة إنخفاض حاد في عدد وكفاءة الحيوانات المنوية، بسبب عوامل كثيرة، من ضمنها التلوث. وفي بحث جديد أجراه علماء من كلية الطب البيطري والعلوم في جامعة نوتينجهام Nottingham بالمملكة المتحدة، ونشرت نتائجه في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس Scientific Reports " مارس 2019، كشفت نتائجه عن وجود ملوثات في بيئة المنازل التي يعيش فيها الأفراد وكذلك أماكن العمل ،بما يؤثر سلباً علي خصوبة الذكور البالغين وكذلك علي الحيوانات الأليفة الموجودة في المنازل مثل الكلاب التي تعيش مع الإنسان.

كشفت النتائج أن كلما تعرض الأشخاص فترة أطول للجزيئات المتناهية في الصغر والتي تنطلق في صورة ملوثات وخاصة من بعض المواد الكيميائية التي يقوم الإنسان بتصنيعها مثل البلاستيسزرplasticizer DEHP وهي (diethylhexyl phthalate ) تلك المادة تدخل في صناعة الأشياء الأساسية التي توجد غالباً في معظم المنازل مثل السجاجيد والأسقف والأرضيات والأسلاك والملابس ولعب الاطفال، وفرش التنجيد، وتوجد كذلك في الكيماويات الصناعية والتي تسمي عديدة الكلورين ثنائي الفينيل polychlorinated biphenyl 153 ومعروفة إختصاراً ب PCB 153 وهي محظورة عالمياً، إلا أن آثارها موجودة في البيئة المحيطة وتوجد حتي في الطعام. تلك الملوثات أثبتت نتائج تلك الدراسة أن لها تأثير مدمر علي الحيوانات المنوية في الرجال، في صورة إنخفاض في كفاءة وحركة وكذلك حيوية الحيوان المنوي، إضافة إلي تحدث تشظي fragmentation في المادة النووية "دي إن إيه DNA " بما قد يسبب حدوث طفرات أوتشوهات فيها ومن ثم تصبح غير قادرة وغير صالحة للإخصاب، ويصل العطب فيها إلي معدل النصف 50% أو أكثر مقارنة بالسليمة.

أوضحت النتائج أيضاً عن أن التأثير المدمر للملوثات السابق ذكرها يعتمد في الأساس علي كمية الملوثات التي يتعرض لها الأفراد من خلال الفترة التي يمكث فيها ملاصقاً لها، كما يعتمد أيضاً علي المنطقة التي توجد بها البيوت، وكذلك علي نوعية الانشطة الصناعية ووجود مساحات خضراء فيها، وكلما إرتفعت معدلات التلوث زادت مخاطر تدهور الخصوبة عند الرجال، والتي قد تصل في بعض الأحيان للعقم. أشار الباحثون إلي أن الكلاب تعتبر نماذج مثالية يمكن القياس عليها عند عمل دراسات في المستقبل، والتي تعطي مؤشر علي علاقة الملوثات التي يتعرض لها الإنسان وتأثيرها علي الخصوبة وكذلك صحتة العامة.