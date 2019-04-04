معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. تعرف على درجات الحرارة غدا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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درجات الحرارة

الطقس

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

شبين الكوم 14 23

طنطا 13 23

دمنهور 12 20

الإسكندرية 12 21

بلطيم 16 21

مطروح 11 20

السلوم 13 25

سيوة 15 28

بورسعيد 16 20

دمياط 14 20

الزقازيق 16 23

الإسماعيلية 12 24

السويس 12 24

العريش 13 21

رفح 13 20

رأس سدر 15 22

نخل 05 22

نويبع 17 25

طابا 08 24

كاترين 03 21

الطور 18 25

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 26

مرسى علم 14 26

الفيوم 13 25

بني سويف 13 25

المنيا 12 26

أسيوط 11 26

سوهاج 13 27

قنا 14 28

الأقصر 15 29

أسوان 16 30

أبوسمبل 15 30

الوادي الجديد 14 29

شلاتين 18 28

أبورماد 17 27

حلايب 18 27

رأس حدربة 17 26


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