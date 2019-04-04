» البورصة تربح 800 مليون جنيه

04 أبريل 2019 - 04:16 م

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، واستقر رأس المالي السوقي عند 829.6 مليار جنيه، مقابل 828.8 عند افتتاح الجلسة، ليربح 800 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGx30 " بنسبة 0.17% ليستقر عند مستوى 15224 نقطة، كما صعد مؤشر " EGX50 بنسبة 0.11 مستقرًّا عند مستوى 2415 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70 " بنسبة 0.05 % مستقرًا عند مستوى 676 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100 " بنسبة 0.0% مستقرًا عند 1726 نقطة.