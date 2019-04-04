"الوزير": السكة الحديد تخسر 4 مليارات جنيه سنويًا

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، على انتظام سيرعملية حجز التذاكر، عقب تطبيق قرار الغرامات على الركاب المخالفين والمتهربين من دفع التذاكر.

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، على انتظام سيرعملية حجز التذاكر، عقب تطبيق قرار الغرامات على الركاب المخالفين والمتهربين من دفع التذاكر.

وقال الوزير -خلال جولته التفقدية اليوم الخميس بورش كوم أبو راضي ببني سويف-: "الناس مبسوطة بالقرار سواء إلى بيحجزوا أو إلى بيدفعوا الغرامة لأنهم عارفين إن دا عائد لصالحهم في تطوير منظومة السكة الحديد".

وقال الوزير -خلال جولته التفقدية اليوم الخميس بورش كوم أبو راضي ببني سويف-: "الناس مبسوطة بالقرار سواء إلى بيحجزوا أو إلى بيدفعوا الغرامة لأنهم عارفين إن دا عائد لصالحهم في تطوير منظومة السكة الحديد".