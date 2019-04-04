"الوزير": السكة الحديد تخسر 4 مليارات جنيه سنويًا

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، على انتظام سيرعملية حجز التذاكر، عقب تطبيق قرار الغرامات على الركاب المخالفين والمتهربين من دفع التذاكر.
وقال الوزير -خلال جولته التفقدية اليوم الخميس بورش كوم أبو راضي ببني سويف-: "الناس مبسوطة بالقرار سواء إلى بيحجزوا أو إلى بيدفعوا الغرامة لأنهم عارفين إن دا عائد لصالحهم في تطوير منظومة السكة الحديد".
وأوضح أن الدولة تصرف نحو 6 مليارات جنيه سنويا على منظومة السكة الحديد، في حين أن عائد التذاكر لا يتجاوز الـ2 مليار جنيه سنويا، منوها بأنه يتم دراسة آلية تعويض الخسائر والاستفادة من ذلك في صالح تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين.