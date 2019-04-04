"الوزير" لكمسري باب: "هنوزع الغنائم لما نحقق الأرباح"

04 أبريل 2019 - 02:03 م

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل رسالة لأحد مشرفي القطارات "كمسارى باب" قائلا: "أنتم بتحصلوا على الحافز كبقية الموظفين، ويجب ألا تستعجلوا الزيادات قبل أن نقضى على التهرب من الدفع، ولما نحقق الأرباح هنبقي نفكر في توزيع الغنائم".





وتابع الوزير: "لن نعطي للمتكاسل حافزًا، والأولوية في العطاء للمنتج مطالبا بضرورة توجيه الكمسارية للركاب بالذهاب إلى شباك التذاكر بدلا من إجبارهم على قطع تذكره بالغرامة طالما لم يركب القطار بعد".





جاء ذلك خلال تفق "الوزير"، محطة بني سويف، اليوم، برفقة محافظ بنى سويف المستشار هانى عبد الجابر ورئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان.



