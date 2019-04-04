  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:50 م
بحث متقدم
جاكلين بيطار والبطل جو جمّال

63 عامًا بدون زواج.. رحيل خطيبة مفجّر البارجة الفرنسية

الجندي

تفاصيل مثيرة عن صفقة الجندي الإسرائيلي

ماني

"مانى" ينتصر على صلاح ويحصد لقب الأفضل فى الفريق

تهريب الهيروين

إحباط تهريب 2 مليون طن هيروين داخل البلاد

تريزيجيه

تريزيجيه يتخطى صلاح ويحصد جائزة مهمة

الرئيس السيسي

بالأسماء.. السيسي يمنح 32 سيدة «وسام الكمال»

هتلر

آخر عبارة لـ هتلر: الملايين سيلعنونني

تمثال بوذا

بسبب تمثال بوذا.. خلفان: لسنا كفار قريش

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد يحذر 14 حاكما عربيا من هذا الأمر

لتقرير

كلوب يتجاهل "صلاح" فى هذا الأمر

"الوزير" لكمسري باب: "هنوزع الغنائم لما نحقق الأرباح"

الحياة السياسية

كامل الوزير
الوزير

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أديب" على إقالة نائب رئيس السكة الحديد

#

توفيق عكاشة: "الديمقراطية مبتأكلش عيش"

#

أديب لـ "كامل الوزير": "لسه في شهر العسل"

#

أسامة كمال: "الوزير لن يسمح بأي تهاون أو تسيب داخل السكك الحديدية"

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل رسالة لأحد مشرفي القطارات "كمسارى باب" قائلا: "أنتم بتحصلوا على الحافز كبقية الموظفين، ويجب ألا تستعجلوا الزيادات قبل أن نقضى على التهرب من الدفع، ولما نحقق الأرباح هنبقي نفكر في توزيع الغنائم". 

وتابع الوزير: "لن نعطي للمتكاسل حافزًا، والأولوية في العطاء للمنتج مطالبا بضرورة توجيه الكمسارية للركاب بالذهاب إلى شباك التذاكر بدلا من إجبارهم على قطع تذكره بالغرامة طالما لم يركب القطار بعد".

جاء ذلك خلال تفق "الوزير"، محطة بني سويف، اليوم، برفقة محافظ بنى سويف المستشار هانى عبد الجابر ورئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت السحاب في المنام
» مقتل 62 شخصًا فى اشتباكات طائفية ببوركينا فاسو
» الحكومة ترفع حجم طرح السندات الدولية لـ30 مليار دولار
» البرلمان الجزائري يجتمع لبحث "الفراغ الرئاسي"
» إحالة 6 متهمين بقتل كويتى الجنسية بالعجوزة للمحاكمة
» "الطلائع" يواصل استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي
» كيف نعى المشاهير أحمد كمال أبو المجد؟
» سمية الألفى تكشف مفاجأة بشأن طلاقها من "الفيشاوي"
» بلاغ يتهم محمد ناصر بالتعاون مع المخابرات التركية
» الموعد والقنوات الناقلة لكلاسيكو اليد بالسوبر الأفريقي
» حملات مرورية على الطرق السريعة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:21 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات