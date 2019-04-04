"السيسي" يجتمع بالمجلس الاعلى للجامعات فى مستهل منتدى العاصمة الادارية

04 أبريل 2019 - 02:02 م

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للجامعات كما تم التقاط الصور التذكارية، وذلك إبان افتتاحه اليوم الخميس، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والذي يُعقد تحت عنوان "بين الحاضر والمستقبل"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد العاصمة الإدارية الجديدة، بدء فعاليات المنتدى العالمى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى "بين الحاضر والمستقبل"، والذي يستمر لمدة 3 أيام، برعاية الرئيس السيسي، ويشارك في فعالياته نحو 2000 شخصية، من بينهم كبار المسئولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعى والبحث العلمى والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالى والبحث العلمي.

ويستهدف المنتدى خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال مناقشات حوارية تتناول عددا من القضايا المطروحة عالميا بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.