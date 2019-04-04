  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:50 م
بحث متقدم
جاكلين بيطار والبطل جو جمّال

63 عامًا بدون زواج.. رحيل خطيبة مفجّر البارجة الفرنسية

الجندي

تفاصيل مثيرة عن صفقة الجندي الإسرائيلي

ماني

"مانى" ينتصر على صلاح ويحصد لقب الأفضل فى الفريق

تهريب الهيروين

إحباط تهريب 2 مليون طن هيروين داخل البلاد

تريزيجيه

تريزيجيه يتخطى صلاح ويحصد جائزة مهمة

الرئيس السيسي

بالأسماء.. السيسي يمنح 32 سيدة «وسام الكمال»

هتلر

آخر عبارة لـ هتلر: الملايين سيلعنونني

تمثال بوذا

بسبب تمثال بوذا.. خلفان: لسنا كفار قريش

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد يحذر 14 حاكما عربيا من هذا الأمر

لتقرير

كلوب يتجاهل "صلاح" فى هذا الأمر

الحكومة ترفع حجم طرح السندات الدولية لـ30 مليار دولار

مال وأعمال

وزارة المالية
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

وزير يمني: 50 مليار دولار خسائر الاقتصاد منذ بدء الحرب

#

«أوبر» تستحوذ على «كريم» بـ 3.1 مليار دولار

#

استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات إلى 55 مليار دولار

#

استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات إلى 55 مليار دولار

رفعت الحكومة المصرية حجم برنامج طرح السندات الدولية إلى 30 مليار دولار وذلك تمهيدًا للطرح الوشيك الذي تستعد وزارة المالية لتنفيذه، وفقاً لم نشرته بورصة لوكسمبورج.

وأشارت النشرة إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وأن انخفاض الجنيه أمام الدولار يعد أبرز المخاطر الممكن حدوثها وستكون له آثار عكسية على قدرة مصر في خدمة الدين المقوم بالعملات الأجنبية، بما فيها السندات المقرر طرحها.

وتبدأ وزارة المالية اليوم في تلقى الاكتتاب لطرح السندات الدولية واختبار السوق عن إمكانية الإصدار. وتخطط وزارة المالية لطرح سندات دولية مقومة باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو منتصف الشهر الحالي. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت السحاب في المنام
» مقتل 62 شخصًا فى اشتباكات طائفية ببوركينا فاسو
» الحكومة ترفع حجم طرح السندات الدولية لـ30 مليار دولار
» البرلمان الجزائري يجتمع لبحث "الفراغ الرئاسي"
» إحالة 6 متهمين بقتل كويتى الجنسية بالعجوزة للمحاكمة
» "الطلائع" يواصل استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي
» كيف نعى المشاهير أحمد كمال أبو المجد؟
» سمية الألفى تكشف مفاجأة بشأن طلاقها من "الفيشاوي"
» بلاغ يتهم محمد ناصر بالتعاون مع المخابرات التركية
» الموعد والقنوات الناقلة لكلاسيكو اليد بالسوبر الأفريقي
» حملات مرورية على الطرق السريعة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:21 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات