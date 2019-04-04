» الحكومة ترفع حجم طرح السندات الدولية لـ30 مليار دولار

04 أبريل 2019 - 01:57 م

رفعت الحكومة المصرية حجم برنامج طرح السندات الدولية إلى 30 مليار دولار وذلك تمهيدًا للطرح الوشيك الذي تستعد وزارة المالية لتنفيذه، وفقاً لم نشرته بورصة لوكسمبورج.





وأشارت النشرة إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وأن انخفاض الجنيه أمام الدولار يعد أبرز المخاطر الممكن حدوثها وستكون له آثار عكسية على قدرة مصر في خدمة الدين المقوم بالعملات الأجنبية، بما فيها السندات المقرر طرحها.





وتبدأ وزارة المالية اليوم في تلقى الاكتتاب لطرح السندات الدولية واختبار السوق عن إمكانية الإصدار. وتخطط وزارة المالية لطرح سندات دولية مقومة باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو منتصف الشهر الحالي.