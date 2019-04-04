المحكمة تصدم شيما الحاج ومنى فاروق بقرار جديد

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مني فاروق

شيما الحاج

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، برفض الاستئناف المقدم من "شيما الحاج، ومنى فاروق"، على قرار تجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

وصدر القرار برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه وحسام عبد الرسول.

البداية كانت بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذة المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.


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