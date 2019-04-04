» رأيت السحاب في المنام

04 أبريل 2019 - 01:32 م

رؤية السحاب مناماً..





التأويل..





يدل على الإسلام الذي به حياة الناس ونجاتهم وهو سبب رحمة الله لحمله الماء الذي به حياة الخلق وربما دل السحاب على العلم والفقه والحكمة والبيان لما فيها من لطف الحكمة، وربما دل على الإبل المقاومة بما ينبت بالماء كالطعام والكتان وربما دل على السفن الجارية في الماء في غير أرض ولا سماء حاملة جارية بالرياح وقد تدل على الحمل من النساء وربما دل على المطر لأنه منه سببه وربما دل على عوارض السلطان وعذابه وأوامره إن كان أسود أو كان معه من الصواعق أو الحجارة.



ومن رأى سحاباً في بيته أو نزل عليه في حجرته أسلم إن كان كافراً أو نال نعمة وحكماً إن كان مؤمناً أو حملت زوجته إن كان راغباً أو قدمت إبله أو سفينته إن كان له شيء من ذلك، فإن رأى نفسه راكباً فوق السحاب أو رآه جارياً تزوج امرأة صالحة إن كان أعزب أو سافر أو حج إن كان مؤملاً ذلك وإلا اشتهر بالعلم والحكمة إن كان طالباً لذلك.





وقيل السحاب ملك جسيم أو سلطان شفيق رحيم أو عالم أو حكيم.





- ومن رأى أنه خالط السحاب فإنه يخالط رجلاً من هؤلاء القوم الذين وصفناهم، فإن أكل السحاب فإنه ينتفع من رجل بمال حلال أو حكمة فإن جمعه نال حكمة من رجل مثله فإن ملكه نال الحكمة وملكاً فإن خالطه ولم يحمل منه شيئاً فإنه يخالط العلماء ولا يستعمل من علمهم شيئاً، فإن ركب السحاب فإنه يرتفع أمره ويعلو في حكمته، فإن رأى أن ولده من سحاب فإن دنياه من حكمة فإن رأى أن دنياه من سحاب فإن جده وسعيه من حكمة.

ومن بنى داراً على السحاب فإنه ينال دنيا شريفة حلالاً مع حكمة ورفعة فإن بنى قصراً على السحاب فإنه يتجنب الذنوب بحكمة يستفيدها، وإن رأى سحابه ارتفعت فأمطرت ذهباً عليه فإنه يتعلم من رجل حكيم أدباً من أمر الدنيا، و إن رأى سحاباً في وقته فإنه ينال خيراً وبركة ونعمة ومالاً فإن رأى سحاباً يمطر في وقته وحينه فإن الله يوسع الرزق في تلك البلدة فإن كانوا في قحط فإنه يوسع عليهم ويخرجهم منه فإن رأى سحاباً أسود من غير مطر فإنه ينال منفعة، فإن رأى سحاباً ارتفع من الأرض إلى السماء وقد أظل بلداً فإنه يدل على الخير والبركة. والسحاب الأحمر يدل على بطالة والسحاب المظلم يدل على غم والسحاب الأسود يدل على برد شديد أو على حزن. و من رأى أن قميصه من السحاب فقد شملته من الله نعمة والسحاب يدل على زوال الهموم والأنكاد والمخاوف وإظهار الكرامات لأن ذلك مما يظهر للأولياء عند الاستسقاء وللأنبياء وقاية من الحر وربما دل السحاب على الألفة لقوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ) النور 43. والله أعلم.

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