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5 خطوات للتظلم على الحذف من البطاقة التموينية

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مصيلحى
مصيلحى

متابعات حنان حمدتو

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وضعت وزارة التموين فى بيان لها مجموعة من الخطوات من أجل تقديم  تظلم على الحذف من بطاقة التموينية :

1- الدخول على موقع دعم مصر من هنـــا.

2- اختر أيقونة تظلمات عدالة من القائمة الرئيسية للموقع.

3- إدخال البيانات المطلوبة الخاصة برقم البطاقة التموينية والرقم القومي والمحافظة.

4- كتابة سبب التظلم.

5- إرفاق التظلم برقم هاتف محمول للتواصل مع صاحب البطاقة.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وضع مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم وهى مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، متوسط مصاريف المدراس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدراس، حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ضرائب 100 ألف فأكثر، أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين فأكثر، أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، سيارة موديل 2015 فأعلى.


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