» البرلمان الجزائري يجتمع لبحث "الفراغ الرئاسي"

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يجتمع رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري بعد قليل لتحديد موعد الجلسة العلنية لنواب البرلمان، لبحث ملء شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة أول أمس الثلاثاء.

ويأتي ذلك إعمالا لنص المادة 102 من الدستور الجزائري، ويتولى رئيس البرلمان مهام الرئاسة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر «90 يوما» يتم الاعداد خلالها لانتخابات رئاسية.

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