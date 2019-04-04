تريزيجيه يتخطى صلاح ويحصد جائزة مهمة

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الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

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حصد اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف قاسم باشا التركي جائزة أفضل لاعب أفريقي في دوريات أوروبا عن شهر مارس الماضي.

وجاء حصول "تريزيجيه" عبر استفتاء طرحته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لاختيار الفائز بأفضل لاعب أفريقى. 

ويتنافس تريزيجيه مع الإيفوارى نيكولاس بيبى لاعب ليل، والسنغالى إدوارد ميندى حارس ريمس على الفوز بلقب أفضل لاعب أفريقى فى دوريات أوروبا عن شهر مارس الماضى.

وحصل تريزيجيه على 89% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الذى يستمر حتى الاثنين المقبل.

وقالت مجلة "فرانس فوتبول"، إن تريزيجيه يقدم مستويات رائعة مع قاسم باشا هذا الموسم، مشيرة إلى أن أهداف اللاعب وتمريراته الحامسة خلال المباريات التى خاضها مع الفريق الشهر المنقضى.

وأضافت المجلة ذائعة الصيت فى فرنسا، أن محمود تريزيجيه سجّل هدفين فى الدورى أمام طرابزون سبور وأمام بلدية أكهيسار، ليرفع إجمالى أهدافه هذا الموسم إلى 8، بعدما سجل 13 هدفا فى الموسم الماضى، كما صنع 7 أهداف، بجانب تسجيله لهدف منتخب مصر الوحيد فى شباك النيجر بالمباراة التى جمعتهما بالنيجر والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1\1، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر الصيف المقبل.

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