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نائب يناشد الأحياء فرض غرامة على صانعي المطبات العشوائية

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متابعات حنان حمدتو

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طالب النائب عبد السلام الشيخ عضو مجلس النواب، الأحياء بفرض غرامة على من يقوم بعمل مطبات غير شرعية حتى يكون هناك رادع كبير، لافتا إلى أنها تتسبب في حوادث للمواطنين والمركبات ذاتها.

وأضاف فى تصريحات صحفية له، أن هناك أماكن لابد من وجود مطبات بها لكن مشروعة وليست عشوائية حتى لا تتسبب في الحوادث والكوارث، منوهًا بأنه من الأفضل حاليًا إزالة المطبات غير المشروعة على الفور واستبدالها بمطبات شرعية.

وأشار إلى أن عدم وجود المطبات الشرعية هو ما يدعو المواطنين لعمل المطبات العشوائية ولكنه ليس حلاً أيضًا مطالبًا الوحدات المحلية بإقامة مطبات شرعية في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك وخاصة في الكتل السكنية والأماكن التي من المفترض ألا تتخطى فيها المركبات السرعات المحددة.


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