  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:00 م
بحث متقدم
تهريب الهيروين

إحباط تهريب 2 مليون طن هيروين داخل البلاد

تريزيجيه

تريزيجيه يتخطى صلاح ويحصد جائزة مهمة

الرئيس السيسي

بالأسماء.. السيسي يمنح 32 سيدة «وسام الكمال»

هتلر

آخر عبارة لـ هتلر: الملايين سيلعنونني

تمثال بوذا

بسبب تمثال بوذا.. خلفان: لسنا كفار قريش

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد يحذر 14 حاكما عربيا من هذا الأمر

لتقرير

كلوب يتجاهل "صلاح" فى هذا الأمر

وزير الكهرباء

فى هذا الموعد أنت محروم من دعم الكهرباء

نتنياهو

"نتنياهو" يكشف مفاجأة عن "غزة"

هجوم نيوزيلاندا

إرهابي مجزرة المسجدين يواجه "50" تهمة

مستشار بن زايد يحذر 14 حاكما عربيا من هذا الأمر

الحياة السياسية

عبد الخالق عبد الله
عبد الخالق عبد الله

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

10 نتائج لزيارة ولي عهد أبو ظبي لمصر

#

لطيفة: هذه حقيقة زواجي من هذا الفنان المصري

#

«السيسي» يحذر من الدفع بالشباب للقيادة دون هذا الأمر

#

نائب يطالب باستغلال هيئة تعليم الكبار فى مشروع قومى لمحو الأمية

عبد الخالق عبد الله

الحكام

نهاية بوتفليقة

حذّر عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي حكام الجمهوريات العربية مما حدث في الجزائر، مطالبا بضرورة الاتعاظ من نهاية بوتفليقة.

وكتب عبد الله على حسابه في تويتر: "رسالة الجزائر لـ 14 نظاما جمهوريا عربيا: لا لرئيس عربي مدى الحياة بعد اليوم. اخجلوا واسمعوا واتعظوا وغادروا مبكرا بكرامتكم يرحمكم شعبكم".

وأضاف عبد الله :"من حق الشعب الجزائري أن يفرح فقد حقق إنجازًا تاريخيًا في وقت قياسي وبأسلوب حضاري ومن واجبنا أن نفرح له ومعه، فهذا الأسبوع هو أسبوع الجزائر في التاريخ العربي المعاصر.. حفظ الله الجزائر".

وتساءل قائلاً: "سؤال الساعة في الجزائر هل سيتمكن عبد القادر بن صالح على قيادة واحدة من أصعب المحطات السياسية في تاريخ الجزائر وأشدّها تعقيدًا"؟

كما ثمن الدور الذي قام به الجيش الجزائري: "الجيش الوطني الجزائري ممثلا في رئيس أركانه وقف جنبا إلى جنب مع الشعب الجزائري وساهم في رفع سقف مطالبه وحمى مسيراته السلمية ودافع عن مواد الدستور وتصدى للتدخل الخارجي والآن أمامه مهمة أكبر وأكبر هو الحفاظ على التلاحم الوطني والاستقرار السياسي ونجاح تحول الجزائر لما بعد بوتفليقة".

يذكر أن التليفزيون الجزائرى كان قد عرض لقطات من اجتماع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، وتسليمه رسالة الاستقالة إلى المجلس الدستورى فى الجزائر.

وقد لقيت استقالة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، ترحيبا واسعا لدى الأوساط الدولية والعالمية، حيث رضخ بوتفليقة لإرداة شعبه بعد 20 عاما فى منصب رئيس الجمهورية .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إحالة 6 متهمين بقتل كويتى الجنسية بالعجوزة للمحاكمة
» "الطلائع" يواصل استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي
» كيف نعى المشاهير أحمد كمال أبو المجد؟
» سمية الألفى تكشف مفاجأة بشأن طلاقها من "الفيشاوي"
» بلاغ يتهم محمد ناصر بالتعاون مع المخابرات التركية
» الموعد والقنوات الناقلة لكلاسيكو اليد بالسوبر الأفريقي
» حملات مرورية على الطرق السريعة
» الزمالك بدون راحة استعدادًا لـ "حسنية أغادير"
» أخطر ما سيفعله تامر أمين في ياسمين الخطيب لو فاز الأهلي بالدوري
» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالاكتئاب: أوف مش مستحملة كمية الغل دي
» فنانة شهيرة: انزلوا معي القبر وسوف أسمح لكم بانتقادي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات