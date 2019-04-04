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8 نصائح لتناول الأسماك المملحة بشم النسيم

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ااسماك
ااسماك

متابعات حنان حمدتو

الأسماك

الطب البيطرى

نشر قسم الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، تقريرًا خاصًا عن تناول الأسماك المملحة في عيد شم النسيم، والمقرر الاحتفال به في 29 أبريل الجاري.

وتضمن المنشور بعض النصائح لتناول الأسماك المملحة ومنها وذلك وفقًا للموقع الالكترونى الخاص بالقسم:

1- تجميد الأسماك قبل تناولها لمدة 48 ساعة، وذلك لقتل الطفيليات والجراثيم.

2 - إمكانية قليها في الزيت، مع تسخين الزيت جيدًا قبل وضعها فيه وتركها لمدة دقيقتين حتى يتم طهي جميع جوانبها.

3 - عصر الليمون على هذه الأطعمة للقضاء على البكتيريا وإزالة الرأس والأحشاء.

4 - تناول كميات كبيرة من الخضراوات مع الأسماك المملحة، مثل البصل الأخضر والخس والجزر لاحتوائهم على الفيتامينات.

5 - شراء الأسماك من مصدر موثوق به والابتعاد عن الأنواع مجهولة المصدر.

6 - ضرورة أن تتم عملية "التمليح"، في براميل خشبية وليس في صفائح مغلقة، حتى لا تتوافر البيئة اللاهوائية التي تساعد على تكاثر ميكروب الكولسترديوم بوتيولنيوم الخطير الذي يسبب التلوث الغذائي.

7 - يفضل تناول الرنجة عن باقي الأسماك المملحة الأخرى، لأنها مدخنة فقط، ولم تتعرض لطرق التفسخ والتعفن التي مر بها الفسيخ والسردين، وقبل أكل الرنجة يمكن أن تشوى على نار هادئة لمدة دقائق معدودة.

8 - ينصح بتناول البقدونس والبرتقال والموز بعد تناول هذه الأسماك لاحتوائها على البوتاسيوم الذي يساعد على إخراج الأملاح الزائدة من الجسم.


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