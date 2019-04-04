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إحالة 6 متهمين بقتل كويتى الجنسية بالعجوزة للمحاكمة

قضايا وحوادث

النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق

شيماء السيد

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قتل

قتل كويتى ى العجوزة

سرقة مسكن

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 6 متهمين "محبوسين" للمحاكمة الجنائية العاجلة، في واقعة مقتل مواطن من الكويت في منطقة العجوزة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامًا بالقتل العمد المرتبط بالسرقة.

وقال النائب العام في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، إن تحقيقات القضية رقم 10908 لسنة 2019، كشفت عن أن المتهمين عقدوا اتفاقا جنائيًا على سرقة مسكن المجني عليه لسابق علمهم باحتفاظه بمبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية بمسكنه، مستغلين كونه طاعنًا في الطعن، فضلًا عن عمل المتهمة الخامسة خادمة لديه.

وأضاف النائب العام، أن المتهمة الخامسة مكنت المتهمين الأول والثاني من الدلوف لمسكن المجني عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات تشل مقاومة المجني عليها، وقيداه لها وطرحاه أرضًا وتمكنا من الاستيلاء على المبالغ المالية.

وأوضح أن حال استغاثة المجني عليه، انقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات، وذلك حال تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامي.

واعترف المتهمون، تفصيلًا بارتكابهم الواقعة، وأجروا محاكاة تمثيلية بمسرح الجريمة، جاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم، وما تم ضبطه من آثار مادية بمسرح الجريمة، وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة.

وأكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي، أن سبب الوفاة المجني عليه تعزي إلى إسفكسيا الخنق.

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