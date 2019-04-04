كلوب يتجاهل "صلاح" فى هذا الأمر

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محمد صلاح

ليفربول

تجاهل يورجن كلوب الانتقادات التي وجهت لنجم فريقه، محمد صلاح، بأن الأخير قد فقد لمسته التهديفية هذا الموسم، بحسب موقع "آنفليد" الصادر بالإنجليزية.

 وذكر الموقع، في تقريره، أن الفرعون المصري لم يحرز أي هدف منذ بداية شهر فبراير، على الرغم من أنه ساعد في إنشاء هدف الفوز ضد توتنهام يوم الأحد الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي، أصر مدرب ليفربول، الألماني، يورجن كلوب، على أنه طالما أن صلاح ما زال مشاركًا في أهداف ليفربول ولديه نية التسجيل، فهو راض تماماٍ. وأضاف: "في اللحظة التي لا يخلق فيها اللاعب فرصًا، حينها نواجه المشكلة، هذه هي الحقيقة 100%، إنها ليست الإجابة التي يريد الناس سماعها ولكنها الحقيقة، مو يبذل قصارى جهده وطالما أنه يحاول فلا يوجد مشكلة لديه".

وتابع: أن سرعته دائمًا تدفعه للتواجد داخل منطقة الجزاء، وهذا يعطينا مساحة كبيرة في لحظات مهمة من المباراة، وهو دائمًا ما يمثل تهديدًا في الخلف".

واستطرد كلوب: "أنه جيد جدًا بالنسبة لنا بالطبع إذا سجل الآن. كم عدد الأهداف التي سجلناها؟ قليلاً جدا. كل شيء على ما يرام. دعونا نحاول مرارًا وتكرارًا ، بشكل فردي وكفريق واحد". وبشأن المخاوف من أن فريقه لا يسجل أهدافًا كافية من خط الوسط، أوضح "كلوب": "أسمع أننا لا نحرز أهدافا كافية من موقع خط الوسط، هذا النوع من الأشياء لا تهمنا، الكل يسأل عن الكمال ولكن علينا أن نستخدم جميع لاعبينا لمصلحتنا وأن نستخدم خط الدفاع بالكامل هذا طبيعي".

واختتم "كلوب" تصريحاته: "لا نعتمد هذا العام على أهداف مو، لكنه لا يزال في وضع جيد مقارنةً بجميع اللاعبين الآخرين"، وأردف: "حياته المهنية لم تنته بعد. لقد سجل 20 هدفا هذا العام، رائع! هذا ليس سيئًا للغاية".

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