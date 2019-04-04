المؤبد لبرازيلي لتهريبه 63 كبسولة مخدرات داخل أمعائه

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ضبطت محكمة شمال القاهرة بالعباسية بالدائرة 5 بمعاقبة برازيلي الجنسية بالمؤبد لجلبه مواد مخدرة للاتجار بها داخل البلاد بالنزهة، وذلك بعد ابتلاعه 63 كبسولة وتخطيطه لاسترجاعها وترويجها على عملائه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبدالنبي وأحمد هارون، وأمين سر سعيد عبدالستار، ومجدي شكري.

وتوصلت تحريات المباحث التي قام بها أحمد سمير أحمد نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، بقيام المتهم أدجر ألبرتوب بجلب المواد المخدرة وتهريبها داخل البلاد ضمن تشكيل عصابي من دولة بيرو عبر ميناء القاهرة الجوي، عن طريق بلعها والدخول بها إلى البلاد، ثم استخراجها وترويجها على عملائه.

وأكدت التحريات أن المتهم قادم عبر الخطوط الجوية الأثيوبية، وأن الطائرة قد دخلت الأجواء المصرية حائزا كمية من المواد المخدرة داخل أمعائهه، وباستصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم واصطحابه إلى أحد المستشفيات لاستخراج المواد المخدرة الموجودة بداخل أمعائه، ونفاذا لإذن النيابة قام باصطحابه لمستشفى هليوبليس العام، وقام باستخراج المواد المخدرة والتي كانت بداخل 63 كبسولة "كوكايين"، أقر بجلبها من دولة بيرو للاتجار بها داخل البلاد.


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