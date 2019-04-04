  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:10 م
بحث متقدم
نتنياهو

"نتنياهو" يكشف مفاجأة عن "غزة"

هجوم نيوزيلاندا

إرهابي مجزرة المسجدين يواجه "50" تهمة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يتعهد بضرب زوجته على الهواء

الطائرة

تفاصيل أول تقرير أثيوبي عن الطائرة المنكوبة

كيا

تحقيق أمريكى فى 3 ملايين سيارة "هيونداي" و"كيا"

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

3 قرارات جمهورية للرئيس .. تعرف عليها

جمال ريان

صور جنسية توقف مذيع الجزيرة عن الكتابة

أبو المجد

قيادي إخواني ينعي أبو المجد: "صوت الحكمة بين الأغبياء"

البغدادي

مكافأة خيالية مقابل معلومات عن تواجد "البغدادي"

أحمد عبده

باحث إسلامي: معراج الرسول خرافة بشرية

تفاصيل أول تقرير أثيوبي عن الطائرة المنكوبة

عرب وعالم

الطائرة
الطائرة

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

أسرار أول محاولة انقلاب على "حافظ الأسد"

#

تسجيلات جديدة للطائرة الإثيوبية المنكوبة تكشف المستور

#

موقع يفجر مفاجأة عن السبب الحقيقي لسقوط الطائرة الأثيوبية

#

كشف هوية أول مصرية من ضحايا الطائرة الإثيوبية .. وسر مبكي حولها

الطائرة المنكوبة

داجماويت موجيس

وزيرة النقل

أول تقرير

في أول تقرير رسمي عن الطائرة الأثيوبية المكنوبة قالت وزيرة النقل الإثيوبية "داجماويت موجيس" اليوم الخميس، إن الطائرة كانت في حالة جيدة قبل الإقلاع، وإنه أقلعت بشكل سليم، حسب "رويترز".

وأكدت الوزيرة أن التحقيقات الأولية تؤكد أن طائرة بوينغ كانت صالحة للملاحة الجوية، منوهة أن قائد الطائرة تلقى تعليمات واضحة للتحكم بمسارها.

وأضافت الوزيرة أنها تتوقع انتهاء التحقيق بحادثة طائرة بوينغ خلال عام.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قد تحطمت في رحلتها رقم 302 بعد فترة قصيرة من إقلاعها من أديس أبابا، ما أدى إلى مقتل 157 شخصا، وذلك في ثاني كارثة من نوعها تشمل هذا الطراز الجديد من طائرات بوينغ بعد تحطم طائرة قبالة إندونيسيا في أكتوبر الماضي كان على متنها 189 شخصا.

وأخرجت هيئات طيران في جميع أنحاء العالم أساطيل بوينغ 737 ماكس من الخدمة، بينما أوقفت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات تسليم طلبيات بآلاف الطائرات من طراز كان من المفترض أن يصبح العمود الفقري لمستقبل الصناعة.

وقد أثارت أوجه الشبه بين الواقعتين ذعر الركاب في جميع أنحاء العالم، وتسببت في خسارة أسهم الشركة 26 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وأكدت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن معلومات جديدة تم استقاؤها من حطام الطائرة وبيانات منقحة بشأن مسار الرحلة تشير إلى بعض التشابه بين الواقعتين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف نعى المشاهير أحمد كمال أبو المجد؟
» سمية الألفى تكشف مفاجأة بشأن طلاقها من "الفيشاوي"
» بلاغ يتهم محمد ناصر بالتعاون مع المخابرات التركية
» الموعد والقنوات الناقلة لكلاسيكو اليد بالسوبر الأفريقي
» حملات مرورية على الطرق السريعة
» الزمالك بدون راحة استعدادًا لـ "حسنية أغادير"
» أخطر ما سيفعله تامر أمين في ياسمين الخطيب لو فاز الأهلي بالدوري
» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالاكتئاب: أوف مش مستحملة كمية الغل دي
» فنانة شهيرة: انزلوا معي القبر وسوف أسمح لكم بانتقادي
» فنانة شهيرة تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام
» أخيرا .. "واتساب" يطلق الميزة التي ينتظرها الجميع

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات