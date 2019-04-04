» بلاغ يتهم محمد ناصر بالتعاون مع المخابرات التركية

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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب محمد ناصر بالتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتعمده لنشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية والعمل مع جهات أجنبية معادية لمصر وهى المخابرات التركية والقطرية.

وجاء في البلاغ رقم 4012 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن العميل الهارب محمد ناصر والذي يعمل مذيع فى قناة مكملين الإخوانية والتى يتم تمويلها بالكامل من قطر وتركيا، خائن بكل المقايس وبائع لوطنه وبلاده مقابل أموال يتلقاها لتنفيذ مخططات ضد مصر، تهدف لنشر الفوضى والاضطرابات والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومى المصرى.

وتابع "محمود"، أن الخائن محمد ناصر يخرج يوميًا على القناة الداعمة للارهاب للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها متعمدًا نشر أخبار كاذبة بهدف الاضرار بمصر، وأن العميل الهارب محمد ناصر يتلقى تمويلات مشبوهة بصفة دورية ومنتظمة من جهازى المخابرات التركى والقطرى للإساءة لمصر والتحريض عليها.

وأضاف "محمود" فى بلاغه، أن محمد ناصر يعد مرتكبًا لجريمة التشارك مع جماعة إرهابية محظورة قانونًا، وهي جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، مدفوعًا مقابل حفنة من الأموال الملوثة التى يتلقاها من الجهات المعادية للدولة المصرية.

وطالب "محمود" في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد ناصر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.


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