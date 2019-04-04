"الطيب" ينعي المفكر الإسلامي "كمال أبو المجد"

04 أبريل 2019 - 11:02 ص

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامي، الذي توفي مساء أمس الأربعاء .

وقال الطيب: "أحتسب عند الله الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامي الكبير وزير الإعلام والشباب الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن، الذي رحل إلى جوار ربه في أعقاب ليلة الإسراء والمعراج، وبعد عُمر طويل مبارك قضاه مجاهدًا في سبيل العلم والدفاع عن الحق والعدل والحرية ".

وأضاف: "قد عرفته - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - فعرفت فيه أخلاق العلماء، وعظمة الأصلاء، وسماحة الإسلام، كما زاملت سيادته – رحمه الله - في مجمع البحوث الإسلامية لأكثر من خمسة عشر عامًا، وفي كثير من المؤتمرات في الداخل والخارج، وكان دائمًا مثار الإعجاب والفخر لدى الجميع ".

وتايع: "وأثرى الأستاذ الجليل المكتبة الإسلامية بثروة لا تقدر بثمن من المؤلفات القيمة التي امتازت بأصالة الفهم، وعمق الفكر، وقوة العرض، وكان بحقٍّ مدرسة الوسطية الإسلامية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى"، مضيفا: "إن الأزهر وهو يشعر بفداحة المصاب ليضرع إلى الله تعالى أن يتقبل هذا العالم الجليل بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يُسكنه فسيح جناته جزاء ما قدَّمه لدينه وأمته ووطنه ".

وتقدم شيخ الأزهر، لأسرة الكريمة ولأصحابه ومُريديه وتلاميذه وكل محبيه بخالص العزاء وجميل الصبر والتسليم لقضاء الله وقدره .