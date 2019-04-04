بالصور.. ازالة صور بوتفليقة من شوارع الجزائر

04 أبريل 2019 - 10:57 ص

بعد أن أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أمس الأربعاء، ثبوت حالة الفراغ النهائي لمنصب الرئاسة، وذلك بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، انتشرت عدد من الصور لموظفين يزيلون صورة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة من داخل عدد من المؤسسات والأبنية الحكومية، بعد أن ظلت في مكانها لعشرين عامًا، مدة حكم الرئيس المستقبل .

يأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس الجزائري «المستقيل» عبد العزيز بوتفليقة، رسالة هي الثانية عقب تنحيه عن السلطة، إلى الشعب الجزائري .

وذكر «بوتفليقة» في رسالته التي قال عنها الأخيرة، ما قام به خلال 20 عامًا من حكمه، طالبًا من شعبه المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبه .

وقال «بوتفليقة»: «غايتي ألا أترك المشهد السياسي الوطني على فرقة بيننا تحرمني من التماس الصفح ممن قَصَّرت في حقهم من أبناء وطني وبناته من حيث لا أدري، رغم بالغ حرصي على أن أكون خادمًا لكل الجزائريين والجزائريات بلا تمييز ».

وأضاف عن مدة حكمه الـ20: «حققنا ما جعلنا نبلغ بعض ما كنا نتوق إليه من عزة وكرامة بفضل كل من ساعدني من بنات الشعب وأبنائه ».





