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فحص 13 شقة مفروشة فى المنوفية

قضايا وحوادث

مخالفت المرور
مخالفت المرور

أحمد الشربينى

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وجهت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير1346مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، وأسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 31 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 13 شقة مفروشة 17شخصًا جنائيًا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا 3 أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 8قضايا إشغالات المقاهي بدائرة المديرية  .


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