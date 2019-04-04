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المرور للسائقين: التزموا بالتحويلات بشارع جامعة الدول

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تناشد الإدارة العامة لمرور الجيزة، السائقين وقائدى السيارات الالتزام بالتحويلات المرورية التى وضعتها الإدارة أثناء القيام بأعمال إنشاء محطة مترو جامعة الدول العربية وسط انتشار الخدمات المرورية بالطرق المؤدية لموقع المحطة بشارع جامعة الدول ومتابعة غرف العمليات لحركة السيارات أثناء إجراء الأعمال.

وحددت إدارة المرور التحويلات للقادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا ومتجه لميدان النصر والاتجاه القادم من شارع السودان الدخول يسارا باتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بعد فتحة دوران ما بعد شارع شهاب ما يقرب من (50 متر).

كما سيتم استكمال السير فى الاتجاه المقابل (للقادم من ميدان النصر باتجاه شارع السودان) وذلك بعد تحويل هذا الاتجاه إلى اتجاهين وفصل الاتجاهين وذلك بداية من منطقة التحويلة من تقاطع شارع محى الدين أبوالعز مع شارع جامعة الدول العربية حتى فتحة دوران البرج الإدارى ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى من فتحة دوران البرج الإدارى باتجاه ميدان النصر.

وسيكون القادم من اتجاه النصر لشارع شهاب وشارع السودان، والسير بنفس الاتجاه ودخول منطقة التحويلة وصولا لشارع شهاب يمينا أو استكمال لشارع السودان بنفس الاتجاه، وللقادم من شارع محى الدين أبوالعز باتجاه ميدان النصر يتم الدخول يمينا (اتجاه إجبارى) فى الطريق البطيء بشارع جامعة الدول العربية المتجه إلى ميدان النصر وذلك بالسير فى حارة مرورية منفصلة.


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