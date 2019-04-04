رئيس "بيلاروسيا" يوجه رسالة شكر لـ"السيسي"

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عمرو محمد-متابعات

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بعث رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر فيها عن تقديره الكبير لعلاقات الصداقة بين البلدين والشعبين البيلاروسي والمصري .

صرح بذلك سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي راتشكوف، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، قائلاً: "إن رسالة الرئيس لوكاشنكو تضمنت أيضًا دعوة لمجموعة من الأطفال من محافظة شمال سيناء لزيارة بيلاروسيا بهدف دعم صحتهم والترفيه عنهم وتعريفهم بتاريخ وعادات وتقاليد وثقافة بيلاروسيا فضلاً عن كونها فرصة لتنمية علاقات صداقة مع أقرانهم من الأطفال البيلاروس".

وأضاف أنه تم اختيار أطفال شمال سيناء في ضوء الظروف التي يعيشون فيه بسبب الحرب ضد الإرهاب، موضحًا أنه من المخطط سفر الأطفال المصريين في أغسطس المقبل لقضاء فترة الاستجمام في المركز القومي التعليمي الاستشفائي للطفولة "زوبريونك" الذي يعد أفضل المؤسسات البيلاروسية للطفولة .

وأوضح أن المركز البيلاروسي للطفولة "زوبريونك" يقع علي مساحة 76 هكتارا في المتنزه الوطني "ناراتشانسكي" وسط غابة صنوبرية خلابة ، و على مقربة من بحيرة "ناراتش" التي تعد أكبر بحيرات بيلاروسيا العذبة، مشيرا إلى أن المركز يتضمن مجمعا رياضيا معاصرا وحمامات سباحة وقاعات ألعاب رياضية واستادا وملاعب تنس وتنس الطاولة ومنتدى كمبيوتر وقاعة مسرح مجهزة بالملابس المسرحية وكذلك المجمع الطبي الذي يضم وحدات للتشخيص وطب الأسنان والرياضة العلاجية .

وذكر أن هواء الصنوبر المنعش والفعاليات الرياضية الاستشفائية والخدمة الطبية والتغذية الصحية تمكن من الاستجمام والاستشفاء الجيد للأطفال بالمركز ، مشيرا إلي أن بيلاروسيا تتحمل كافة نفقات استجمام واستشفاء الأطفال المصريين بهذا المركز


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