مكافحة الإدمان: سنجرى تحليل المخدرات على "السيدات" العاملات بالدولة

04 أبريل 2019 - 10:33 ص

قال المستشار حسن حرك، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه تم الكشف على 8282 عاملًا في الدولة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وتبين تعاطي 257 شخصًا من إجمالي المفحوصين للمخدرات .

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس، أن المجلس يمنح الموظفين كل الضمانات، ومنها إعطاء الموظف فرصة للتظلم أمام مصلحة الطب الشرعي، فضلًا عن تحليل العينة مرة أخرى في معامل الأمانة العامة للصحة النفسية .

وأكد إجراء تحليل المخدرات لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء رجال أو سيدات دون تمييز، متابعًا: «نجري التحاليل بشكل عشوائي، ولا يتم التحليل لكل الجهة الحكومية في وقت واحد حتى لا يتوقف المرفق عن العمل ».

وكشف حقيقة إجراء تحاليل المخدرات بشكل عشوائي للمواطنين في الشوارع كما روج البعض، موضحًا أنه لا صحة لما يتردد بشأن ذلك، والصندوق يعالج جميع الحالات بسرية كاملة، ولا يمكن التحليل بشكل عشوائي للمارة .

وتابع: «الإدارة العامة للمرور تتولى التحليل لقائدي المركبات، والمجلس معنى بالكشف على موظفي الدولة، ونحرص على علاج المرضى بسرية تامة، وتم علاج 116 ألف حالة العام الماضي، بدون إخراج أي بيانات لهم ».

وأوضح أن هناك 22 مركزًا علاجيًا لعلاج المدمن مجانًا دون تمييز، وبدون معرفة ظروفهم المادية، ويمكن لأى مريض الاتصال على الخط الساخن «16023»، مؤكدًا أنه من يتقدم من الموظفين للعلاج سيعفى من العقاب .