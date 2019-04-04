تامر أمين يتعهد بضرب زوجته على الهواء

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك فرقا بين البص والبصبصة، موضحًا أن البص هو مجرد النظر لأول وهلة، أما البصبصة فهي المعاكسة، وتتجاوز مرحلة الإعجاب.

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "لو أنا قاعد مع زوجتي وبصيت لوحدة، دا طبيعي ومن حقي، وعلى الزوجات أن يتسامحن في هذا الأمر ولا يعتبرن معاكسة" .

وتابع: "لو أنا قاعد مع مراتي في كافيه، وفي راجل حليوه عدى وهي بصت ليه، هبقى بيس والله، لا حكم على الشيء التلقائي".

وأردف أنه حال أن زوجته نظرت لرجل بشكل لافت وليس إعجاب سيقوم بتعنيفها، معقبًا:"مراتي لو بصت لرجل حليوه نظرت إعجاب هتاخد 13 قلم على وشها".

شاهد الفيديو..