  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:10 م
بحث متقدم
نتنياهو

"نتنياهو" يكشف مفاجأة عن "غزة"

هجوم نيوزيلاندا

إرهابي مجزرة المسجدين يواجه "50" تهمة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يتعهد بضرب زوجته على الهواء

الطائرة

تفاصيل أول تقرير أثيوبي عن الطائرة المنكوبة

كيا

تحقيق أمريكى فى 3 ملايين سيارة "هيونداي" و"كيا"

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

3 قرارات جمهورية للرئيس .. تعرف عليها

جمال ريان

صور جنسية توقف مذيع الجزيرة عن الكتابة

أبو المجد

قيادي إخواني ينعي أبو المجد: "صوت الحكمة بين الأغبياء"

البغدادي

مكافأة خيالية مقابل معلومات عن تواجد "البغدادي"

أحمد عبده

باحث إسلامي: معراج الرسول خرافة بشرية

بسبب البصبصة..

تامر أمين يتعهد بضرب زوجته على الهواء

آخر الأخبار

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

انفعال شديد لـ"تامر أمين"على الهواء.. تعرف على السبب

#

"الشيشه" تضع مسئولو الحديقة اليابانية في ورطة

#

مفيد فوزي يفاجي تامرأمين بهذا التصريح الصادم

#

"حبيب" ينشر وثيقة تدين والد تامر أمين دفاعًا عن شيرين

العالم

مصر

السيسي

بيلاروسيا

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك فرقا بين البص والبصبصة، موضحًا أن البص هو مجرد النظر لأول وهلة، أما البصبصة فهي المعاكسة، وتتجاوز مرحلة الإعجاب.

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "لو أنا قاعد مع زوجتي وبصيت لوحدة، دا طبيعي ومن حقي، وعلى الزوجات أن يتسامحن في هذا الأمر ولا يعتبرن معاكسة" .

 وتابع: "لو أنا قاعد مع مراتي في كافيه، وفي راجل حليوه عدى وهي بصت ليه، هبقى بيس والله، لا حكم على الشيء التلقائي".

وأردف أنه حال أن زوجته نظرت لرجل بشكل لافت وليس إعجاب سيقوم بتعنيفها، معقبًا:"مراتي لو بصت لرجل حليوه نظرت إعجاب هتاخد 13 قلم على وشها".



شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف نعى المشاهير أحمد كمال أبو المجد؟
» سمية الألفى تكشف مفاجأة بشأن طلاقها من "الفيشاوي"
» بلاغ يتهم محمد ناصر بالتعاون مع المخابرات التركية
» الموعد والقنوات الناقلة لكلاسيكو اليد بالسوبر الأفريقي
» حملات مرورية على الطرق السريعة
» الزمالك بدون راحة استعدادًا لـ "حسنية أغادير"
» أخطر ما سيفعله تامر أمين في ياسمين الخطيب لو فاز الأهلي بالدوري
» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالاكتئاب: أوف مش مستحملة كمية الغل دي
» فنانة شهيرة: انزلوا معي القبر وسوف أسمح لكم بانتقادي
» فنانة شهيرة تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام
» أخيرا .. "واتساب" يطلق الميزة التي ينتظرها الجميع

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات