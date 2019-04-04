كبار رجال الدولة والجامعات فى مقدمة الحاضرين بمنتدى التعليم العالى

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حضر إلى صالة كبار الزوار بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ورؤساء الجامعات والمحافظين وإعلاميين، ولفيف من كبار القيادات العسكرية والشرطية والضيوف للمشاركة بفعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يُعقد تحت عنوان "بين الحاضر والمستقبل"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد العاصمة الإدارية الجديدة، بدء فعاليات المنتدى العالمى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى "بين الحاضر والمستقبل"، والذي يستمر لمدة 3 أيام، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك في فعالياته نحو 2000 شخصية، من بينهم كبار المسئولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعى والبحث العلمى والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ويستهدف المنتدى خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال مناقشات حوارية تتناول عددا من القضايا المطروحة عالميا بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.


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