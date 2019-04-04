"الكهرباء": بدأنا تنفيذ ربط تركيب العدادات بطلاء المبانى

04 أبريل 2019 - 10:25 ص

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة بدأت في تنفيذ قرار عدم تركيب العدادات إلا بعد طلاء واجهات العقارات، والذي طالب به رئيس الجمهورية لإعادة الشكل الحضاري للدولة.

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس، أنه لن تدخل الكهرباء أي عقار إلا بعد طلاء واجهة المبنى، وهو أحد الشروط الأساسية لتركيب العدادات، لافتًا إلى معاينة لجنة الاشتراطات التابعة للوزارة للمبنى والتأكد من طلاء الواجهات قبل إدخال الكهرباء.

وأوضح أن قرار وزارة الكهرباء سينفذ على جميع محافظات الجمهورية، مضيفًا أن مباحث الكهرباء والمحليات والضبطية القضائية، يتابعون سرقة بعض الأكشاك للخدمة بدون دفع مقابل، فضلًا عن تغليظ عقوبة الحصول على الخدمة بطرق غير مشروعة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة شهر يناير الماضي، بضرورة تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل مع جميع المباني التي لم تقم بطلاء واجهاتها.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عرض خلالها الأخير خطط مصر لزيادة شبكات الربط مع الدول العربية والأفريقية، وخطط تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر قبرص، كما عرض خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات .