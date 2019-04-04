"نتنياهو" يكشف مفاجأة عن "غزة"

04 أبريل 2019 - 10:24 ص

قال بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلى، إنه لا يعرف ما إذا كانت إسرائيل ستنجح في تحقيق هدوء طويل الأمد فى غزة أو إنه لا يشن حروبًا لا داعي لها، مشيرًا إلى أنه يقوم بتفعيل القوة عندما يجب، وعلى استعداد لدفع الثمن عندما يجب"، مرددًا "من الممكن أن نضطر للتوجه إلى عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، ولكن يبقى هذا الخيار الأخير"، على حد تعبيره.

وأضاف في مقابلة أجرتها معه إذاعة كان الإسرائيلية، أنه عرض تحمل مسئولية قطاع غزة على عدد كبير من القادة العرب، إلا أن أحدا منهم لم يتطوع لذلك.

واستكمل: "كل الخيارات، بما في ذلك الدخول إلى قطاع غزة واحتلاله، هي بموجب ما هو الأفضل لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن قوات جيش الاحتلال تطوق حاليًا قطاع غزة، وادعى أن ذلك دفع حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى إبعاد المتظاهرين عن السياج الحدودي.

وتطرق إلى توقيت استعادة جثة الجندي زخاريا باومل، الذي فقد في معركة السلطان يعقوب عام 1982، وادعى أنه لا علاقة لذلك بالانتخابات، وأن التوقيت تقرر بموجب اعتبارات عملانية فقط، وأنه لدى الانتهاء من عمليات الفحص المطلوبة نشر عن ذلك.

واستغل نتنياهو المقابلة لمواصلة الهجوم على رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، كما تطرق إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الكشف عن التحقيق بشأن تفعيل حزب "الليكود" لروبوتات الشبكة (Bot )، وادعى أن حزبه هو الوحيد الذي لا يقوم بتفعيل جيش إلكتروني.

ونفى ما نشر في الملحق الاقتصادي لصحيفة "هاآرتس"، "ذي ماركر"، والذي جاء فيه أنه حصل على تخفيض بنسبة 95%، وتباهى بأنهم ملمون بالاقتصاد والأعمال، وأنه قادر على اقتناص فرص تجارية دولية، خلافا لجانتس ولبيد، مضيفا أن ذلك أتاح له إدخال المليارات إلى الاقتصاد الإسرائيلي.

وردا على سؤال كيف يعقل أنه لا يعرف أن اثنين من أقربائه حققا أرباحا طائلة من صفقة الغواصات، ادعى نتنياهو أنهما لم يحققا أرباحا.