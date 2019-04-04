المحكمة الدولية: النطق بالحكم فى مقتل "الحريري" أول العام

04 أبريل 2019 - 10:21 ص

طمأنت رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا، وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء، أن الأحكام الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري ستصدر قبل نهاية هذا العام .

يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، في 14 فبراير 2005 وسط بيروت، بعبوة ناسفة تقدر زنتها بأكثر من 1800 كيلوجرام، يعتقد أنها كانت داخل سيارة مفخخة، إلى جانب القضايا التي تثبت صلتها بها، وخاصة الاغتيالات التي تبعت مقتله .

وقال الوزير سرحان عقب اللقاء "استعرضنا مع القاضية هردليشكوفا والوفد المرافق مسار التحقيق والمحاكمات التي تجري لدى المحكمة الدولية، وشرحت لنا الرئيسة تفاصيل هذه الأصول، وهي أصول خاصة ومعقدة بعض الشيء، وطمأنتنا إلى أن الأحكام ستصدر قبل نهاية هذه السنة ".

وشدد وزير العدل اللبناني على أن "التحقيقات والمداولات التي تجريها المحكمة هي سرية، وبالتالي ليس هناك أي فكرة مسبقة حول هذا الأمر، ومن جهتي أبديت كامل استعداد الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل للتعاون مع المحكمة في كل ما تطلبه منا، كما أنهم أثنوا على تعاون الجانب اللبناني، خصوصاً وأنه يتحمل الجزء الأكبر من نفقات المحكمة ".