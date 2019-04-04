حملة بالمناطق الأثرية فى الهرم

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وجهت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

تم القيام بحملة مكبرة بالمنطقة الاثرية دائرة قسم الأهرام شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة إدارة شرطة المرافق الحماية المدنية.

وقد أسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية ففي مجال البحث الجنائي تم ضبط 28 حكم جزئى – 15 غرامات – 2 مستأنف – 10 اشتباه – 2 بائع متجول بدون ترخيص – 1 جناية - 4 خيال وجمال.

وفي مجال إدارة شرطة المرافق تم ضبط 55 كرسي- 15 ترابيزة –2 شمسية – 12 قلب شيشة – 2 غرزة شاى – 2 عربة يد – 3 فرش خردوات – 3 استاند – 15 طقطوقة – 1 تروسيكل.

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.


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