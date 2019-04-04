3 قرارات جمهورية للرئيس .. تعرف عليها

متابعات حنان حمدتو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 301 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتي والموقعة في واشنطن بتاريخ 22 أبريل 2018.
قرار رقم 155 لسنة 2019 بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برج العرب محافظة الإسكندرية؛ لصالح القوات المسلحة.
والقرار رقم 164 لسنة 2019 بمنح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى بعض السيدات.
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