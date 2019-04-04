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اليوم.. الحكم بإعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ"أحداث أطفيح"

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تصدر اليوم الخميس محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بإعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بينهم متهم مفرج عنهم قاموا باقتحام مركز شرطة أطفيح وإضراب النيران فيه والتعدي علي قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميا  بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار وخالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد سبق وأن أصدرت عليهم وآخرين (55 متهما) حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا  وتم القبض علي 27 منهم وأعيدت إجراءات محاكمتهم أمام هذه المحكمة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها

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