قيادي إخواني ينعي أبو المجد: "صوت الحكمة بين الأغبياء"

04 أبريل 2019 - 09:58 ص

نعى القيادي الإخواني محيي عيسى المفكر الراحل أحمد كمال أبو المجد الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر يناهز 89 عامًا.

وكتب عيسى على حسابه في فيس بوك: "رحم الله المفكر الكبير أحمد كمال أبو المجد.. التحق بالإخوان فى شبابه ثم خرج منها فأبدع وقدم فكرا مستنيرا وسطيا".

وأضاف أنه نصح وانتقد وقدم مبادرات لحل الأزمات ولكن لم يستمعوا لصوت العقل.

وتابع قائلا: "مات رحمه الله وترك تراثا ثريا فى الفكر والقانون والاقتصاد.. سكت صوت المفكر العقلانى الهادئ الرصين وهو يحلم بإنقاذ الوطن ولم يمهله القدر ليرى تحقيق حلمه".

كان أبو المجد صوت العقل والحكمة وسط لفيف من الحمقى والأغبياء والعملاء، مضيفا: "رحمة الله عليك ورضوانه وجزاك بما قدمت لدينك ووطنك وأجزلك مكانتك فى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا".

وقد شغل المفكر الراحل منصب وزير الإعلام والشباب الأسبق، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إلى جانب كونه من أكبر القامات القانونية في مصر وخارجها.

وتشيع جنازة الفقيد اليوم الخميس، بعد صلاة العصر من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة.