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"العصار" وسفير النمسا يبحثان سبل التعاون فى مجال المعدات

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متابعات حنان حمدتو

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اجتمع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع Georg Stillfried سفير جمهورية النمسا بالقاهرة، ووفد شركة (Bit Media )، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقال العصار فى بيان للوزارة، إن العلاقات المصرية – النمساوية عميقة  ومتميزة، ومليئة بموضوعات مشتركة بين في العديد من المجالات من بينها التعاون في مجال التدريب وتطوير المعدات وخطوط الإنتاج.

واستعرض اللقاء الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتدريبية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربى، كما تم تقديم عرض عن إمكانيات شركة (Bit Media ) المتخصصة في إعداد البرامج التدريبية وتطبيقاتها، حيث إنها تمتلك فروعا في أكثر من (30) دولة حول العالم.

كما تم استعراض نتائج زيارة الشركة النمساوية إلى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، حيث تم التعرف على خطوط الإنتاج والمعدات والإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع، وتم الإشارة إلى أهمية إعداد دراسة جدوى بشأن تطبيق أحد البرامج التدريبية الحديثة لشركة (Bit Media ) بها.

جدير بالذكر أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى ووزارة النقل والابتكار والتكنولوجيا الفيدرالية بجمهورية النمسا خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية النمسا في ديسمبر من العام الماضى، ويهدف البروتوكول إلى التعاون في العديد من المجالات أهمها (تحديث وتطوير النظام التعليمى والتعليم الفنى التطبيقى).

من جانبه شدد "Georg Stillfried " سفير جمهورية النمسا بالقاهرة خلال اللقاء، على حرص الجانب النمساوى على التعاون مع الجانب المصرى في جميع المجالات وأهمها (البحث العلمى وتطوير المنظومة التعليمية).

كما أكد "Georg Stillfried " أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي يعد أهم حدث سياسي في بداية عام 2019، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة للغاية تجعل مصر مركزًا للانطلاق لأفريقيا، ومواجهة النزاعات في مختلف مناطق القارة. وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.


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