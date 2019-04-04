الموعد والقنوات الناقلة لكلاسيكو اليد بالسوبر الأفريقي

04 أبريل 2019 - 09:55 ص

يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى لقاء السوبر الأفريقى بمدينة وجدة المغربية فى الثامنة مساء اليوم الخميس، وتذاع المباراة على "الرياضية المغربية"، حيث إن هذه المباراة المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

ويسعى فريق الأهلى إلى الثأر من الزمالك الذى نجح فى خطف اللقب العام الماضى بالفوز بنتيجة 21 / 20 باستاد القاهرة فى السوبر الأفريقى الأخير.

ويشارك الزمالك في السوبر الأفريقي بصفته حامل لقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري، بينما يخوض الأهلي اللقاء بصفته حامل لقب أفريقيا للأندية أبطال الكئوس.