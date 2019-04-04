الرئيس يفتتح المنتدى العلمي للتعليم العالي

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العاصمة الإدارية

تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة بعد قليل المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والذي يحمل عنوان "بين الحاضر والمستقبل، ومن المقرر أن يفتتح المنتدى الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية .
 

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