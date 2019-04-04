طالبات مدرسة شبرا الخيمة: "معملناش حاجة غلط"

04 أبريل 2019 - 09:46 ص



قدمت أميرة محمد، طالبة بمدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات، شكرها للمدرسة والمعلمة الخاصة بها، بعد عرض الأزياء الذي أثار جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي الأيام الماضية.



وقالت "محمد"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إنها صممت الفستان الذي ظهر في العرض خلال يوم واحد، بمساعدة المعلمات في المدرسة.



وشددت على أنهن صممن كل شيء بأنفسهن، ولم ينقلن تصميمات من آخرين، لافتة إلى أن تكلفة الفستان الخاص بها وصلت إلى 500 جنيهًا فقط.



بينما قالت "رنا"، صاحبة فستان الزفاف في العرض، إنها صممت الفستان مع زملاء آخرين لها، واستغرق تصميمه حوالي أربعه أسابيع، لافتة إلى أن التعليقات السلبية تغيرت ، معقبة :" معملناش حاجة غلط".



وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا أثارت السخرية لعرض أزياء داخل مدرسة شبرا الخيمة الثانوية الصناعية بنات.



وعرضت الصور المتداولة، عدة أزياء وملابس من تصميم طالبات مدرسة شبرا الخيمة الثانوية الصناعية بنات، وكان من بين العرض فقرة لعريس وعروسة في أزياء الفرح من بدلة وفستان.

