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مكافأة خيالية مقابل معلومات عن تواجد "البغدادي"

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عبد القادر وحيد- متابعات

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رصد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان تواجد زعيم تنظيم داعش "أبوبكر البغدادي" .

وألقت طائرات التحالف الدولي، منشورات على مدينة الرمادي العراقية دعت فيها إلى الإبلاغ عن البغدادي، مقابل 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومان عن مكان تواجده.

وقال مصدر في قيادة شرطة مدينة الرمادي، إن طائرات التحالف الدولي ألقت الثلاثاء الماضي، على مدينة الرمادي منشورات حثت فيها الأهالي على الإبلاغ عن "أبي بكر البغدادي".

وتضمنت الرسالة التي أسقطتها الطائرات فإن الوسيلة الوحيدة للانتقام من البغدادي وما تسبب به، هي المعلومات التي يمكن تقديمها للوصول إليه، وذلك عبر الاتصال أو إرسال رسالة واتس آب على رقمين تضمنهما المنشور.

كما تضمنت المنشورات: "قائد داعش ومقاتلوه سرقوا أرضكم وقتلوا أهلكم، وهو الآن مختبئ بأمان بعيدًا عن الموت والدمار الذي زرعه، وبمعلوماتك تستطيع أن تنتقم منه ومن دماره".

وبحسب وسائل إعلامية أكدت في وقت سابق أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي غير موجود في العراق ويتواجد في البادية السورية، فيما أكد التحالف الدولي أنه لا يعرف مكان تواجده.

وكانت قوات التحالف الدولي قد تمكنت عبر عملية إنزال جوي وصفت بـ "النوعية"، من اعتقال أحد قيادي الصف الأول في تنظيم داعش ، قرب بلدة الباغوز آخر جيوب داعش التي تم السيطرة عليها كاملة من قبل قوات " قسد" مدعومة من التحالف الدولي.

وقالت مصادر صحفية إن قوات التحالف الدولي اعتقلت "أبو صهيب العراقي"، برفقة خمسة عناصر آخرين من التنظيم خلال عملية إنزال جوي لقوات "المارينز" الأمريكي في الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر فإنه جرى بعد ذلك نقلهم إلى قاعدة حقل العمر النفطي، الذي اتخذته واشنطن كقاعدة عسكرية لقواتها، وجعلته منطقة عسكرية محظورة على المدنيين الاقتراب منها، حيث تم تحويل الحقل مؤخرا إلى سجن أولي لعناصر وعوائل التنظيم .


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