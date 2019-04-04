الأهلى يخوض أول مران له فى جنوب أفريقيا

04 أبريل 2019 - 09:43 ص

يخوض فريق بالأهلى أول مران له بجنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وتواصل خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادى الأهلي ورئيس البعثة مع السفارة المصرية فى جنوب أفريقيا، من أجل ترتيب كل الأمور المتعلقة بإقامة الفريق، لتوفير أفضل أجواء ممكنة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة المقرر له يوم 13 أبريل الجاري.

وكانت بعثة الفريق وصلت لجنوب أفريقيا مساء أمس الأربعاء على متن طائرة خاصة تجنبًا للإرهاق.