"السكينة على رقبتي".. آخر ما نطق به طفل الآثار المقتول

04 أبريل 2019 - 09:30 ص



كشف "محمد"، والد الطفل "محمود" المقتول بمنشية القناطر، والمعروف بـ"طفل الآثار"، عن تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن الحادث الحادث.



وقال والد الطفل، في لقاء مع برنامج "أمن مصر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن المتهمين أخذوا الطفل من منطقة "أبو غالب"، ثم ألقوه في البحر الذي قذف به لثلاثة محافظات.



وأضاف، أن المتهمين بعد أن ضربوه ألقوه في المياه وظنوا أنه توفى، ولكن الطفل استفاق من كثرة المياه، فنزلوا إليه مرة أخرى وقتلوه.



وتابع: "أحتسب ابني من الشهداء، لأنه برىء ولم يفعل أي شيء"، مشددًا على أنه لا يتاجر في الآثار كما يروج البعض للشائعات.



وردًا على مسألة اختطاف نجله لأنه يتاجر في الآثار، قال إنه مريض منذ عامين، وتساعده الجمعية الشرعية، موضحا أن هذه الشائعة تم تداولها بين الناس بين ليلة وضحاها، والناس أخرجوا هذه الشائعة وصدقوها.



أما والدة الطفل فقد أكدت أن نجلها لا يمشى مع الغرباء، مضيفة: "عايزاهم يتقطعوا زي ما عملوا في ابني، هددوه بالمسدس والسكينة، قالي في التليفون السكينة على رقبتي والمسدس في زوري يا أمي".



وأعربت عن شكرها للأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على المتهمين خلال ساعات.



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