شاهد.. تفاصيل استخراج سيخ حديدي اخترق جسد طفل

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طفل

شريف عامر

ام بى سى مصر

عرض الإعلامي شريف عامر، تقريرا تليفزيونيا يرصد تفاصيل إجراء جراحة نادرة لاستخراج سيخ حديدي كان قد اخترق جسد طفل .

 وأكد الدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا ،خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم أجروا جراحة دقيقة للطفل لمدة ساعة ونصف.

وأضاف "غنيم"، أن الطفل كان قد سقط من أعلى "سطح" منزله ، على سيخ ارتفاعه 70 سنتيمتر ، مشيرا إلى أن السيخ اخترق جسد الطفل من أسفل إبطه وخرج من رقبته .

وأوضح "غنيم"، أنه تم نقل الطفل للطوارئ، و تم تقديم الإسعافات الأولية له حتي وقت العملية الجراحية .

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