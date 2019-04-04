» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالاكتئاب: أوف مش مستحملة كمية الغل دي

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هالة صدقي

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن إصابتها بالاكتئاب جراء التعليقات التي وردتها على تدوينة عبرت فيها عن حبها للفنانة هالة صدقي.

وبدأت القصة حين كتبت "نشوى" تدوينة عقب اشتعال أزمة الفيديو المسيء لهالة صدقي ، قالت فيها: "بحبك اوى ياهالة وربنا يحبك ويراضى قلبك وينجيكى من كل شر".

وتعرضت "نشوى" لهجوم شديد بسبب تلك التدوينة لتعود وترد قائلة: "الواحد جاله اكتئاب حقيقى من كمية السواد اللي بقى جوه نفوس بعض البشر — ايه الغل ده — تخيلوا بوست باقول فيه لواحدة زميلتى إنى بحبها وبادعى لها ربنا ينجيها من الشرور ويحبها — ناس داخلة تلومنى ورافضة البوست تخيلوا رافضين أقول لصاحبتى بحبك — حتفرحوا يعنى لو كتبت أنا باكره — الحب فضيلة يابشر ياكارهين نفسكم —- اوووف والله العظيم كأبتونى بكمية الغل والجز على السنان اللي بقينا فيه ده — طبعاً النوعية دى باعمل لهم بلوك فوراً وباعمل ديليت لردودهم الشريرة بس برضو بيوترنى أوى أن فيه بشر كده".

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