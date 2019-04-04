  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:11 ص
بحث متقدم
أبو المجد

قيادي إخواني ينعي أبو المجد: "صوت الحكمة بين الأغبياء"

البغدادي

مكافأة خيالية مقابل معلومات عن تواجد "البغدادي"

أحمد عبده

باحث إسلامي: معراج الرسول خرافة بشرية

صورة من الفيديو

"السكينة على رقبتي".. آخر ما نطق به طفل الآثار المقتول

صورة من الفيديو

شاهد.. تفاصيل استخراج سيخ حديدي اخترق جسد طفل

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم فى البنوك

ساويرس

تفاصيل رسالة "عمر سليمان" لساويرس التي انتهت بمفاجأة مدوية

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

التوأم حسام وإبراهيم حسن

باسم مرسي يفاجيء التوأم: هحكي حكاية "سب الدين" وعندي شهود

نجل المرسي أبو العباس

معلومات لا تعرفها عن "المرسي أبو العباس" بعد الحكم بإعدام نجله

تفاصيل رسالة "عمر سليمان" لساويرس التي انتهت بمفاجأة مدوية

الصفحة الأخيرة

ساويرس
ساويرس

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

آخر 4 كلمات قالها أحمد زكي قبل وفاته

#

رسالة من زوجة أحد شهداء نيوزلندا لـ"السيسي" .. ماذا قالت فيها؟

#

شقيق غريق لوران: أمسكت يده ولكن شيء جذبه من الأسفل

#

حسام بدراوي يكشف كواليس طرده من قصر الرئاسة

ساويرس

تعهد رجل الأعمال نجيب ساويرس بتحقيق حلم طالب مصري يُدعى "عمر سليمان" في الانضمام لجامعة النيل .

البداية كانت تغريدة كتبها الطالب عبر حسابه بـ"تويتر" موجهًا إياها لـ"ساويرس" على سبيل المزاح ، غير عالم أنه سيرد ، حيث قال "سليمان" لـ"ساويرس": "مينفعش تدي طالب ثانوية عامة غلبان زييّ -نفسه يدرس Computer Science- منحة لجامعة النيل، ولا أتوكل على الله وأدخل تجارة؟".

لكن المفاجأة أن "ساويرس" رد على "سليمان" قائلا:  "ينفع، ابعتلي تليفونك"، مواصلًا حديثه إليه: "اسمك على اسم راجل عظيم الله يرحمه، كان عزيز عليا جدًا".

وكتب الطالب ردا على "ساويرس" : ""أنا أول مرة أستنى مكالمة زي كدا في حياتي والله.. أنا عايز أعيط".

واتصل "ساويرس" بالطالب مؤكدًا أن مديرة مكتبه ستتواصل معه من أجل إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بانضمامه لجامعة النيل.

وتبين أن الطالب لم ينهِ مرحلة الثانوية بعد ، حيث طالبته مديرة مكتب "ساويرس" بإتمام المرحلة الثانوية والانضمام لجامعة النيل ، مؤكدة أن الأخير سوف يتكفل بمصاريفه.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حملات مرورية على الطرق السريعة
» الزمالك بدون راحة استعدادًا لـ "حسنية أغادير"
» أخطر ما سيفعله تامر أمين في ياسمين الخطيب لو فاز الأهلي بالدوري
» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالاكتئاب: أوف مش مستحملة كمية الغل دي
» فنانة شهيرة: انزلوا معي القبر وسوف أسمح لكم بانتقادي
» فنانة شهيرة تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام
» أخيرا .. "واتساب" يطلق الميزة التي ينتظرها الجميع
» عمرو سعد: هكذا تصرف مايك تايسون حين أعطيت له سلسلة عليها "قرآن"
» بطل مونديال 2018 يدعم مدرب الأهلى
» إسرائيل تعلن موعد "صفقة القرن"
» جنايات القاهرة تتنحى عن قضية سفاح الجمالية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات