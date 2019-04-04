تفاصيل رسالة "عمر سليمان" لساويرس التي انتهت بمفاجأة مدوية

04 أبريل 2019 - 08:09 ص

تعهد رجل الأعمال نجيب ساويرس بتحقيق حلم طالب مصري يُدعى "عمر سليمان" في الانضمام لجامعة النيل .



البداية كانت تغريدة كتبها الطالب عبر حسابه بـ"تويتر" موجهًا إياها لـ"ساويرس" على سبيل المزاح ، غير عالم أنه سيرد ، حيث قال "سليمان" لـ"ساويرس": "مينفعش تدي طالب ثانوية عامة غلبان زييّ -نفسه يدرس Computer Science- منحة لجامعة النيل، ولا أتوكل على الله وأدخل تجارة؟".

لكن المفاجأة أن "ساويرس" رد على "سليمان" قائلا: "ينفع، ابعتلي تليفونك"، مواصلًا حديثه إليه: "اسمك على اسم راجل عظيم الله يرحمه، كان عزيز عليا جدًا".



وكتب الطالب ردا على "ساويرس" : ""أنا أول مرة أستنى مكالمة زي كدا في حياتي والله.. أنا عايز أعيط".



واتصل "ساويرس" بالطالب مؤكدًا أن مديرة مكتبه ستتواصل معه من أجل إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بانضمامه لجامعة النيل.



وتبين أن الطالب لم ينهِ مرحلة الثانوية بعد ، حيث طالبته مديرة مكتب "ساويرس" بإتمام المرحلة الثانوية والانضمام لجامعة النيل ، مؤكدة أن الأخير سوف يتكفل بمصاريفه.