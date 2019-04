» أخيرا .. "واتساب" يطلق الميزة التي ينتظرها الجميع

أتاح المسؤولون عن تطبيق "واتساب" ميزة جديدة ظل الجميع ينتظرونها على مدار سنوات ألا وهي بمنع إضافة أي شخص إلى مجموعة لا يرغب فيها.





ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال الذهاب إلى “الإعدادات” Settings ثم “الخصوصية” Privacy ثم “المجموعات” Groups، وهناك يمكن للمستخدم تحديد “من يمكنه إضافتي إلى المجموعات”، ليختار من بين 3 خيارات: “الجميع” Everyone أو “جهات اتصالي” My contacts أو “لا أحد” Nobody.