» أخيرا .. "واتساب" يطلق الميزة التي ينتظرها الجميع

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واتساب
واتساب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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واتساب

أتاح المسؤولون عن تطبيق "واتساب" ميزة جديدة ظل الجميع ينتظرونها على مدار سنوات ألا وهي بمنع إضافة أي شخص إلى مجموعة لا يرغب فيها.

ووفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، تسمح الميزة الجديدة، للمستخدمين بتحديد من يمكنهم إضافتهم إلى المجموعات، على غرار ما توفره واتساب لخاصية “آخر ظهور”، و“صورة الملف الشخصي”، و“الحالة”.

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال الذهاب إلى “الإعدادات” Settings ثم “الخصوصية” Privacy ثم “المجموعات” Groups، وهناك يمكن للمستخدم تحديد “من يمكنه إضافتي إلى المجموعات”، ليختار من بين 3 خيارات: “الجميع” Everyone أو “جهات اتصالي” My contacts أو “لا أحد” Nobody.

وتشير واتساب ضمن هذه الصفحة في الإعدادات إلى أنه يُسمح لمشرفي المجموعات، الذين لا يمكنهم إضافة المستخدمين إلى المجموعات، إرسال دعوات على نحو خاص بدلًا من إضافتهم إليها.

الميزة الجديدة تهدف إلى معالجة مشكلة عالمية شائعة في واتساب، إذ يقوم أشخاص بإضافة مستخدمين آخرين لا يعرفون عنهم أي شيء ما عدا أنهم حصلوا على أرقامهم من مكان ما، إلى المجموعات التي ينشئونها أو التي يشتركون فيها، ليضطر المستخدمون بعد ذلك إلى مغادرة تلك المجموعات.

الميزة الجديدة لن تظهر في الوقت الحالي لدى جميع المستخدمين، ويُتوقع إطلاقها للجميع خلال الأسابيع المقبلة

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