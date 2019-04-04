الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

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العراق

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أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزبمنح دولة العراق مبلغ قيمته مليار دولار فضلا عن بناء مدينة رياضية كهدية للشعب العراقي.

جاء ذلك على لسان وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، رئيس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي – العراقي، لافتا إلى أن المنحة تهدف "للمساهمة في تنميته (العراق) لتكون المملكة شريكاً أساسياً في نهضة العراق".

وأعلن القصبي أيضا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن "افتتاح قنصلية المملكة في بغداد غدًا، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا في عدد من المحافظات العراقية".

وألقى الوزير السعودي الضوء على أن "منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن، فيما يمضي العمل قدمًا لبناء المدينة الرياضية في بغداد بعد تخصيص الأرض لإنشائها، وأن هناك عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية جاهزة للتوقيع بين البلدين".


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