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عمرو سعد: هكذا تصرف مايك تايسون حين أعطيت له سلسلة عليها "قرآن"

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مايك تايسون

كشف الفنان عمرو سعد عن رد فعل الملاكم العالمي "مايك تايسون" بعد قيامه بإهدائه سلسلة عليها آيات قرآنية في أعقاب انتهاء دوره في فيلم "حملة فرعون" الذي يلعبا بطولته سويا.

ونشر "سعد" صورة تجمعه بـ"تايسون" بعد انتهاء التصوير ، قائلا: " "كان شخص طيب، وأسعدني وجوده في مصر ومعانا في الفيلم، وفي آخر يوم له في التصوير معرفش ليه قررت أخلع سلسلة الفيلم دي وأهديها له".

وأضاف في حسابه عبر "انستجرام" : "لما قولت له دي مكتوب عليها قرآن، كان رد فعل مدهش لأنه دمع واتأثر وكان في منتهي السعادة وبقية الحكاية هاحكيها بعدين"

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